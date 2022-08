Zwei Autos sind am Mittwoch an der Auffahrt zur A65 bei der Anschlussstelle Kandel-Nord frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 16 Uhr ein Pkw-Fahrer die L542 von Steinweiler kommend in Richtung Kandel. An der Anschlussstelle Kandel-Nord wollte der Renault-Fahrer auf die A65 auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Citroën, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Fahrer des Citroën wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.