Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagvormittag auf der Landstraße zwischen Hagenbach und Berg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 67-Jährige mit seinem Motorrad um kurz nach 10 Uhr auf der L540 in einer langgezogenen Kurve einen Lkw überholt und war frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Motorradfahrer aus Wörth verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden durch auslösende Airbags leicht verletzt. Das Zweirad wurde infolge der Kollision gegen ein weiteres Auto geschleudert. In diesem Fahrzeug wurden ebenfalls durch die Airbagauslösung beide Insassen verletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 38.000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Strecke bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15 Uhr gesperrt.