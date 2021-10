70 Jahre alt wurde jetzt Fritz Hock. Vielen ehemaligen Schülern ist er als Schulleiter bekannt, vielen Leser der RHEINPFALZ als Autor mit dem Kürzel„fh“.

1951 wurde Fritz Hock in dem Ort geboren, in dem er heute noch lebt: Minfeld. Doch gearbeitet hat er im ganzen Landkreis. Ab 1975 unterrichtete er an der Hauptschule Wörth, ab 1990 war er dort stellvertretender Schulleiter. Von 1992 bis 2007 übernahm er das Amt des Konrektors ander Regionalen Schule Wörth, danach das des Rektors der Regionalen Schule Rülzheim.

Zum Abschluss seiner Schulleiterlaufbahn wirkte Hock von 2014 bis 2016 als Rektor an der Geschwister-Scholl-Realschule Plus in Germersheim. Dabei war er stets an Innovationen wie der Einführung der Ganztagsschule oder von Betriebspraktika beteiligt. Seit 49 Jahren ist Fritz Hock außerdem Mitglied bei der CDU.

Besonders gerne erinnert er sich jedoch bis heute an seine Zeit als „linker Innenverteidiger“ in der C-Jugend 1962/1963. Doch viele Leser kennen Fritz Hock als „fh“, schließlich ist er seit vielen Jahren als zuverlässiger Berichterstatter für die RHEINPFALZ im südlichen Landkreis Germersheim unterwegs.