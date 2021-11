Der Landkreis Germersheim und die Region Pasco County (Florida/USA) haben ihre Freundschaft mit einer Urkunde bestätigt. Zu diesem Anlass war eine 13-köpfige Gruppe unter County Commissioner Kathryn Starkey nach Germersheim gereist.

Eine Woche lang ist die Delegation aus Pasco County derzeit in Deutschland unterwegs, um sich in den Bereichen Handwerk und Industrie zu informieren. Insbesondere die Ausbildung von Fachkräften und das duale Studium, das es in dieser Form in den USA nicht gibt, stehen dabei im Fokus des Interesses. Während viele neue Eindrücke gesammelt und Kontakte geknüpft werden, diente der eintägige Besuch im Landkreis Germersheim schon eher der Pflege bestehender Verbindungen, denn die Beziehungen zwischen dem Landkreis Germersheim und dem Pasco County fußen auf einer 2007 zustande gekommenen Schul-Partnerschaft zwischen der IGS Kandel und der River Ridge High School.

Schülerpraktikum im Lkw-Werk

Weitere Stationen waren der Besuch einer Delegation des Landkreises Germersheim in Pasco County im Jahr 2013 und ein mehrtägiger Aufenthalt einer amerikanischen Besuchergruppe unter der Leitung von County Commissioner Kathryn Starkey im Landkreis 2016. In diesem Jahr trugen auch die Bemühungen um eine Kooperation mit Firmen aus dem Landkreis Germersheim erste Früchte, als zwei Schüler aus Pasco County ein Praktikum im Mercedes-Benz LKW-Werk in Wörth absolvierten. Damals erfuhr die US-Delegation nicht nur manch Wissenswertes über den Landkreis und dessen wirtschaftliche Strukturen, sondern auch das „Lokalkolorit“ kam bei einer Festungsführung und einer Fahrt auf dem Römerschiff „Lusoria Rhenana“, an die sich Kathryn Starkey heute lebhaft erinnert, nicht zu kurz.

Urkunde erster Höhepunkt

Die bisherigen Beziehungen zwischen dem Landkreis Germersheim und Pasco County haben mit der Unterzeichnung der Freundschafts-Urkunde einen ersten Höhepunkt erreicht, den Landrat Dr. Brechtel als „besonderen Tag für den Landkreis Germersheim“ wertete. Diesen transatlantischen Austausch mit Leben und Aktivitäten auszufüllen, ist der Wunsch und die erklärte Absicht beider Landkreise. Möglichkeiten dazu sehen Landrat Dr. Brechtel und County Commissioner Starkey auf vielen Ebenen, die letztlich dazu dienen sollen, das Verständnis füreinander sowie die „Schaffung von Gemeinsamkeiten zum Wohle der Menschen in beiden Landkreisen zu fördern und zu entwickeln“, wie es dazu in der von beiden unterzeichneten „Freundschafts-Urkunde“ heißt. Für den Ausbau und Erhalt der seit einigen Jahren bestehenden Beziehungen sollen Zusammenarbeit und Aktivitäten in Bereichen wie Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt, Kultur und Sport angeregt und unterstützt werden.