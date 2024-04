In den Freibädern Bellheim, Kandel und Wörth wird zur Zeit eifrig gewerkelt. Denn in wenigen Wochen sollen die ersten Badegäste kommen. Nur in Bellheim gibt es noch keinen konkreten Eröffnungstermin.

Im Waldschwimmbad Kandel kann ab dem 18. Mai wieder geplanscht werden, am Eröffnungstag sogar kostenlos. „In der Badesaison 2023 waren rund 62.000 Besucher und Besucherinnen da,“ sagt Werkleiterin Inge Grein. Etwa 700.000 Euro werden in diesem Jahr in technische Anlagen investiert. Laut Grein wurden die bestehenden Pumpen im Waldschwimmbad Kandel durch energieeffizientere und drehzahlgeregelte Pumpen inklusive der dazugehörenden elektrotechnische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ersetzt. Auch die Steuerung der Filterspülung ist erneuert beziehungsweise automatisiert worden.

„Ende Mai“ öffnet Bellheim

„Auch wenn diese Maßnahmen für unsere Besucher und Besucherinnen nicht sichtbar sind, sind diese Investitionen wichtig, damit die technischen Anlagen während der gesamten Badesaison reibungsfrei laufen“, unterstreicht Grein. Zur Zeit werden die Schwimmbecken in Kandel gereinigt und die Mitarbeiter sind mit der Pflege der gesamten Anlagen samt Grünflächen beschäftigt. Saisonkarten können bereits online gekauft werden, Tages- und Zehnerkarten sind ab Badebeginn wieder vor Ort erhältlich. Die Öffnungszeiten sind dann von 9 bis 20 Uhr, mittwochs gibt es den Frühbadetag ab 7 Uhr.

Frühbadetag: Im Waldschwimmbad Kandel kann ab Saisonstart mittwochs bereits ab 7 Uhr geschwommen werden. Foto: Sandbiller

Der genaue Termin für die Öffnung des Schwimmparks Bellheim steht noch nicht fest. „Ende Mai“ soll es los gehen, wie es aus der Verwaltung heißt und auch auf der Internetseite zu lesen steht. Dass es noch kein genaues Datum gibt, liegt in erster Linie an den aufwendigen Sanierungsarbeiten des Schwimmbades, die noch nicht komplett abgeschlossen sind.

Hundeschwimmen zu Schluss

Die Badepark-Saison in Wörth startet genau wie in Kandel am Pfingstsamstag, 18. Mai. Ab dann ist das Bad in der Hauptsaison ab 9 Uhr geöffnet, freitags bereits ab 7 Uhr. Im vergangenen Jahr sind rund 109.000 Besucher und Besucherinnen gezählt worden. Bauliche Neuerungen sind keine geplant, aber natürlich Instandhaltungsarbeiten, die ein Schwimmbad immer mit sich bringt.

Wie der Erste Beigeordnete Rolf Hammel sagt, gibt es bei den Kursen ein neues Angebot: Ein Schwimmkurs und ein Technikkurs für Erwachsene starten jeweils am 4. Juni, Anmeldungen sind erforderlich. „Eine kostenlose Wassergymnastik für alle Gäste ohne Anmeldung gibt es im Juni und September immer samstags von 10.30 bis 11 Uhr“, so Hammel. Am 1. August, 12 bis 17 Uhr, ist zudem wieder das Einhornspringen mit dem Radiosender „Neue Welle“ geplant. Und am Ende der Saison werden eine Technikführung und nach Schließung des Bades das Hundeschwimmen angeboten.