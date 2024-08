Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Donnerstag gegen 16.40 Uhr vor einer Bank in Kandel in der Gartenstraße. Zwei Frauen im Alter von 39 und 30 Jahren beschuldigten sich gegenseitig, mit dem Handy videografiert zu haben. Dieser Streit eskalierte laut Polizei so weit, dass die beiden Frauen aufeinander losgingen. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und erteilte den Frauen einen Platzverweis. Da die Kinder beider Frauen im Alter von 0 bis 8 Jahren zugegen waren, wurde auch das Jugendamt verständigt.