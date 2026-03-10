Drei Veranstaltungen an einem Wochenende: Dieses Konzept hatte 2025 seine erfolgreiche Premiere. Nun wird es wiederholt. Von diesem „Frühlingsmarkt“ hatte sich der Gewerbeverein Wirtschaftsraum Kandel frischen Wind für die Märkte erhofft. Allein der Termin hat sich im zweiten Jahr geändert: Statt am letzten Märzwochenende liegt der Termin nun Mitte März.

Am 14. und 15. März finden also die Automobilmesse „Kandel mobil“ auf dem Marktplatz, der Ostermarkt in der Stadthalle und der verkaufsoffene Sonntag mit Bauern- und Straßenmarkt gemeinsam an einem Wochenende statt.

Bei „Kandel mobil“ präsentieren regionale Autohäuser aktuelle Modelle verschiedener Marken – von modernen Fahrzeugen bis hin zu E-Bikes.

Der Ostermarkt bietet mit über 40 Ausstellern eine große Auswahl an kunstvoll gestalteten Ostereiern und handgefertigten Dekorationsartikeln aus Holz, Metall, Keramik oder Stoff.

Am verkaufsoffenen Sonntag laden die Kandeler Geschäfte zum Einkaufsbummel ein. Dazu kommt der Bauern- und Straßenmarkt auf dem Plätzel und in der Hauptstraße, anderem mit regionalen Angeboten. Für Kinder gibt es Attraktionen wie Karussell, Pfeil- und Dosenwerfen, Bungee-Jumper und Glücksrad, heißt es in der Ankündigung.