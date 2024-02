Der Vorschlag eines Fotowettbewerbs für Kinder und Jugendliche „mit Fotos aus der Gegend in und um Wörth“ stammt von Lotta Jäger. Weiter schlägt sie vor die Jury mit „Kindern und Erwachsenen“ zu besetzen und die Gewinnerfotos anschließend „auf eine Postkarte von Wörth drucken“. Das schlug die 13-Jährige Ortsvorsteher Otto Wesper beim Fest im Dorschbergzentrum vergangenen Oktober vor. Dort hatte der um Anregungen von Bürgern gebeten, was man in Wörth so alles machen könnte, und verteilte dazu auch Postkarten. Eigenen Angaben zufolge hat er eine Menge Karten zurückerhalten, darunter die der Schülerin. In Abstimmung mit „Lotta soll es ein Wörther Fotokalender werden, was aber auch die Postkarte mit Fotos nicht ausschließt“, meint Wesper. Aufgerufen sind nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Der Ortsvorsteher bittet nun darum, zunächst schöne Fotos vom Wörther Ortsteil (Landschaften, Straßen, Gebäude, etc.) zu sammeln. Die Einsendung soll dann im September/Oktober erfolgen, eine E-Mail-Adresse wird rechtzeitig bekannt gegeben. Es können sich auch Nicht-Wörther daran beteiligen.

„Der Verkaufserlös soll einem guten Zweck zugeführt werden. Bei Erfolg wäre das Projekt auch auf alle anderen Stadtteile ausweitbar“, glaubt Wesper.