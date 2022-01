Zwei Kunstschaffende präsentieren im Haus „KiJuFa“ (Kinder Jugend Familie, Hauptstraße 78) des DRK in Kandel ihre Werke. „Eine gute Idee umzusetzen ist mir wichtiger als die Perfektion“, so Ronny, der sich selbst „Ronny der Bildermacher“ nennt. Ist es Kunst oder einfach nur ein schönes Bild? Seit 55 Jahren zählen Fotografieren und Malen zu seinen geliebten Hobbys. Mehr noch - sie begleiteten seinen Beruf: Am Anfang als Werbeberater, dann Werbedesigner und am Ende ein eigener Werbeverlag. Zu den Werken von „Ronny der Bildermacher“ gesellen sich Fotoaufnahmen von Martina Anders. „Die Fotografie ist meine Leidenschaft und jeder Augenblick schafft Erinnerungen, die ich für immer festhalten will“, so Anders.

Öffnungszeiten

Bis 3. Februar, Montag bis Donnerstag 9 bis 16.30 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr.