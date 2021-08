„Bitte aufrunden“ hieß es an den Essens- und Getränkeausgaben beim vierten Open Air Konzert „Rock am Altwasser“ der Handballabteilung des TV Wörth, das innerhalb weniger Stunden für 500 coronabedingt zugelassene Besucher ausverkauft war. Der Spendenerlös sollte den Opfern der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr zukommen. Stolze 1174 Euro kamen schließlich am Samstagabend zusammen. Zudem spendete die Band „Dropout“, die das Vorprogramm gestaltete, ihre vorgesehene Gage von gut 300 Euro. Auf den gleichen Betrag verzichtete auch das diensthabende DRK Steinweiler und spendete es. Alle drei Spendenerlöse gehen auf das Spendenkonto, das Michael Adam, der zusammen mit fünf Helfern im Katastrophengebiet im Einsatz war – wir berichteten -, eingerichtet hat. Dort sind inzwischen bereits über 4000 Euro eingegangen, wie Adam sagt. „Als Reaktion auf den RHEINPFALZ-Artikel am Montag haben sich weitere großzügige Spender gemeldet“ – so Adam. Er wird die eingegangenen Spenden bei seinem nächsten Einsatz in Bad Neuenahr an Betroffene vor Ort übergeben, deren Situation sie dort selbst kennen gelernt haben.

Spendenkonto

VR-Bank: Flutkatastrophe IBAN: DE61 5486 2500 0007 2399 80