Die „Wörther Flutengel“ helfen jetzt nach einem Brand: Ein flutgeschädigte Familie, die anderen geholfen hat, hatte jetzt Feuer unter dem Dach.

Der Verein „Wörther Flutengel“ wurde im September zur Unterstützung von Flutgeschädigten gegründet. Inzwischen war er bei zahlreichen Einsätzen im Ahrtal dabei, hat 25.000 Euro Spenden verteilt und über 4000 Stunden für seine Hilfsarbeiten 2021 aufgewendet, berichtet Vorsitzender Thomas Pfirrmann. Jetzt steht ein weiterer großer Einsatz bevor. Eine flutgeschädigte Familie, die danach als Helfer im Einsatz war, ist jetzt durch einen Hausbrand in Lohmar in große Not geraten. „Da springen die Flutengel selbstverständlich wieder ein“, sagt Pfirrmann.

Hier sollen die Ziegel hin: Das abgebrannte Haus von Lohmar. Foto: Thomas Pfirrmann/Frei

Dazu trägt der Neubau von Lidl in der Ottstraße und der damit verbundene Abriss des bisherigen Geschäfts bei. Dessen über 1400 Quadratmeter Dachziegel sind bestimmt noch verwendbar, lautete ein Tipp. Über Christian Wöschler (Wörther und als Bereichsleiter verantwortlich für Führungskräftebetreuung in der Lidl-Stiftung) ging die Anfrage , ob die Flutengel den Abbau für einen guten Zweck vornehmen könnten. Lidl war wohl von der Idee begeistert, so Pfirrmann.

Die Aktion soll vom Samstag, 18. Juni, bis Montag, 20. Juni, über die Bühne gehen. Jetzt benötigen die Flutengel dafür viele Helfer, die bereit sind beim Dachabbau mitzuhelfen. Neben den Ziegeln sollen auch die Holzbalken und Dachlatten abgebaut werden. Helfen kann man am Samstag ab 12 Uhr sowie am Sonntag ab 9 Uhr und Montag ab 8 Uhr. Auch Helfer für Verpackungstätigkeiten werden gebraucht. Zudem benötigen die Flutengel viele Euro-Paletten zum Ausleihen.

Info

Es ist wichtig zu wissen, wer wann helfen kann, da dies notiert werden muss um versicherungsmäßig abgedeckt zu sein. Meldungen bitte so bald wie möglich an Mirilla Adam, 0174 8430609, oder im Geschäft der Lotto-Annahmestelle in der Ottstraße oder an die Mailadresse flutengel@web.de