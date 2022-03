„Wörther Flutengel“, KFD Maximiliansau und katholischer Kindergarten St. Michael Hagenbach sammeln Spenden für die Ukraine. Benötigt werden Hygieneartikel, haltbare Nahrungsmittel, Feuerzeuge, Taschenlampen, Batterien, Decken und Kinderschlafsäcke, aber keine Kleidung. Die Hilfsgüter werden nach Karlsruhe gebracht, wo sie in Lastwagen verladen und nach Polen oder gleich in die Ukraine transportiert werden. Die Sammelstellen: in Maximiliansau: beim Griechen, Cany Barvillestraße 91, Samstag, 12. und 19. März, 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 15. und 17. März, 17 bis 19 Uhr. In Hagenbach: Kindergarten St. Michael, Am Stadtrand 5, Montag bis Freitag, 15 bis 16 Uhr. In Wörth: Lotto-Annahmestelle, Ottstraße 4, Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 8 bis 12 Uhr. Die aktuell benötigten Sachen und die Tätigkeiten dieser Organisation können im Internet unter www.rosinen-initiative.de eingesehen werden.