Aus dem Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Maximiliansau schlugen am Donnerstagabend die Flammen. Das berichtet die Feuerwehr Wörth. Da bekannt war, dass in dem leeren Haus wohl öfter Jugendliche gesehen wurden, ging ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung ins Gebäude. Glücklicherweise war dort aber niemand. Der Brand im Dachgeschoss konnte zügig gelöscht werden. Das verrauchte Gebäude wurde belüftet. Insgesamt waren 64 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Maximiliansau, Hagenbach, Büchelberg und Schaidt im Einsatz.