In vielen Gemeinden wird derzeit über die Möglichkeiten zur Unterbringung von Geflüchteten diskutiert. Immer wieder sind dabei Standorte für Wohncontainer Thema. In der Kandel sind erst vor kurzem die Pläne für eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen Just-Gelände geplatzt. Nun gibt es Gerüchte in der Stadt, dass auf diese Fläche Container für Flüchtlinge gestellt werden sollen. Das sei nicht der Fall, sagte der Erste Beigeordnete Michael Gaudier (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Das DRK prüft derzeit eine Nutzung der bestehenden Gebäude auf dem Gelände. Dies bestätigte DRK-Geschäftsführer Thorsten Böttcher auf Anfrage. Das DRK hat erst vor wenigen Wochen in Kandel das „Haus des Lebens“ für Mädchen und Jungen offiziell eröffnet und ist stets auf der Suche nach Flächen für weitere Projekte.