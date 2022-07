Dutzende Heuballen sowie mehrere tausend Quadratmeter Stoppelacker brannten laut einer Meldung der Feuerwehr Hagenbach am Dienstagabend im Grenzgebiet zum Elsass. Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung unweit der Straße zwischen Neuburg und Berg. Vor Ort angekommen, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass sich der Brand auf französischer Gemarkung befindet, also über der Lauter. Wie Boris Lindner, Wehrleiter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach informierte, wurde natürlich dennoch mit dem Löschen begonnen und die Kollegen aus Frankreich wurden informiert. Der Löscheinsatz begann gegen 18.30 Uhr und dauerte an die 4 Stunden. Da die Feuerwehr aus Lauterbourg bei einem Hausbrand im Zentrum von Lauterbourg im Einsatz war, rückten die Einheiten aus Seltz und Wissembourg an. Aus der Südpfalz waren alle Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach im Einsatz (Berg, Neuburg, Scheibenhardt und Hagenbach) sowie Kandel. Die DLRG Wörth unterstütze mit einer Drohne. Die Gendarmerie aus Lauterbourg machte sich ein Bild der Situation. Eine Brandursache ist nicht bekannt. Laut Lindner kam es noch nicht so oft vor, dass grenzüberschreitend gelöscht wird. Doch auch in der Vergangenheit gab es schon solche Einsätze. Auch solche, bei denen bei der Anfahrt zu einer gemeldeten Rauchentwicklung noch nicht ganz klar ist, in welchem Land sich der Brand befindet. (mb) Erst am Montag hatte es im Wald bei Berg auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Hagenbach und der Stadt Wörth waren dabei mehrere Stunden im Einsatz.