Kreis Germersheim. Anlässlich des Europäischen Filmfestivals der Generationen werden bis 30. November an mehreren Orten im Kreis Germersheim Filme bei freiem Eintritt gezeigt. Das Europäische Filmfestival möchte zum Dialog der Generationen beitragen. Im Anschluss an jede Vorführung kommt das Publikum mit Fachleuten und ehrenamtlich Aktiven aus der Seniorenarbeit, aus der Altenhilfe und der Politik ins Gespräch. Das Filmthema soll vertieft und die Bedeutung des demografischen Wandels für das eigene Altern greifbarer werden. Während der Festivalwochen finden in sechs Gemeinden des Landkreises insgesamt zehn Filmvorführungen mit Gesprächsrunden statt.

Info

Kandel, Stadthalle: Samstag, 12. Oktober, 18 Uhr, „Heaven Can Wait“; Veranstalter: Bürgergemeinschaft Kandel, in Kooperation mit dem FFZ - Haus der Familie und der Seniorenbeauftragten der Verbandsgemeinde

Germersheim, Bürgerhaus: Montag, 21. Oktober „Acht Geschwister“; Dienstag, 22. Oktober „Vier Wände für Zwei“, Mittwoch, 23. Oktober „Im Taxi mit Madeleine“, Donnerstag, 24. Oktober „Supernova“, Freitag, 25. Oktober „Max und die wilde 7“, jeweils 19 Uhr; Veranstalter: Senioren und Engagement Büro der Stadtverwaltung

Rülzheim, Centrum Kunst und Kultur: Mittwoch, 23. Oktober, 17 Uhr, „Monsieur Pierre geht online“; Veranstalter: Südpfalz-Tourismus Verbandsgemeinde Rülzheim

Lingenfeld, Goldberghalle: Donnerstag, 24. Oktober, 18 Uhr, „Britt-Marie war hier“; Schwegenheim, Dorfgemeinschaftsraum, Am Jahnplatz: Dienstag, 29. Oktober, 17 Uhr „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“; Westheim, Bürgerhaus: Donnerstag, 14. November, 18 Uhr: „Im Taxi mit Madeleine“ . Veranstalter ist jeweils die Verbandsgemeinde Lingenfeld in Kooperation mit dem Senioren- und Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Lingenfeld.

Weitere Info zum Programm auf www.festival-generationen.de.