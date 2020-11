Edgar Wagner, früherer Wehrführer der Feuerwehr Rülzheim und Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr, ist tot. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 97 Jahren.

Wagner, geboren am 30. April 1923, trat im Jahr 1948 in die Freiwillige Feuerwehr ein, zwei Jahre später bereits wurde er zum Wehrführer ernannt. Während seiner Amtszeit prägte er wesentlich den Neuaufbau der Rülzheimer Wehr in den Nachkriegsjahren und hat sie systematisch ausgebaut.

Im Jahr 1956 wurde das erste Löschkraftfahrzeug angeschafft. Die Rülzheimer Feuerwehr war damals, mit Ausnahme der Städte Germersheim und Kandel, die erste Wehr im Landkreis, mit einem eigenen Auto. 1957 wurde der Spielmannszug gegründet, der sich später zum Musikzug „Rote Husaren“ wandelte. Die freiwillige Feuerwehr Rülzheim war auch die erste Wehr im Landkreis mit einer eigenen Standarte.

Nach der Bildung der Verbandsgemeinde wurde Edgar Wagner im Jahr 1973 zum Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr ernannt. Den Posten des Wehrführers gab er nach 31 Jahren am 1. Mai 1980 an Peter Kupper ab, der ihn im Jahr 1983 auch im Amt des Wehrleiters nachfolgte. Die Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses im Jahr 1973 war ein weiterer Markstein während Wagners Amtszeit.

Edgar Wagner übernahm von seinem Vater August die elterliche Landwirtschaft, 1963 dann auch von ihm die Gaststätte „Zur Rose“. Auch kommunalpolitisch war Wagner aktiv. Für die CDU saß er von 1948 bis 1958 im Gemeinderat, von 1956 bis 1962 war Erster Beigeordneter und damit Stellvertreter von Bürgermeister Robert Seither. In der Mitte seiner 2. Amtsperiode trat er von seinem Posten zurück.

Wagner war Mitglied in etlichen Rülzheimer Vereinen, Ehrenmitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim katholischen Kirchenchor, beim Sportverein, beim Obst- und Gartenbauverein und bei der Kulturgemeinde. Bei der Karnevalsgesellschaft war er Gründungsmitglied. Anlässlich seines 95. Geburtstags wurde er mit der Verdienstmedaille der CDU ausgezeichnet. Edgar Wagner hinterlässt zwei Söhne und vier Enkelkinder.

Die Urnen-Beisetzung findet am 1. Dezember auf dem Rülzheimer Friedhof im engsten Familienkreis statt.