Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 13.45 Uhr an den Wörther Bahnhof gerufen. Gemeldet wurde ein brennender Linienbus. Glücklicherweise bestätigte sich die Meldung so nicht, teilte die Feuerwehr mit. Zwar gab es eine Rauchentwicklung im Bereich des Motors, jedoch brannte der Bus nicht. Grund für die Rauchentwicklung war ein technischer Defekt.