Eine Spende von 800 Euro übergab die Freiwillige Feuerwehr Wörth an das Kinderhospitz Sterntaler in Dudenhofen. Das Geld wurde bei der Jahreshauptversammlung der Wehr gesammelt. Übergeben wurde die Spende am Internationalen Kinderkrebstag (15. Februar) durch den stellvertretenden Wehrführer Steffen Reidt. Das Kinderhospiz in Dudenhofen begleitet lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien auf ihrem Weg. Bei Entlastungsaufenthalten können sie sich nach individuellen Bedürfnissen erholen und Kraft tanken. Zudem ist es ein Platz zum Austausch. „Spenden sind hier wichtig und gut aufgehoben“, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.