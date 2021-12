Tierischer Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus Wörth und Maximiliansau: Ein Singfalke hatte sich am Freitag im Bereich der Rheinbrücke in einem Netz in 10 Metern Höhe verfangen. Das Tier konnte sich nicht alleine aus seiner misslichen Lage befreien. Mittels der Drehleiter konnten Feuerwehrleute den Singfalken befreien. Das Tier hatte sich an einer Kralle verletzt, informierte die Feuerwehr. Der Falke wurde an die Falknerei Karlsruhe übergeben, um ihn zu einem Tierarzt zu bringen.