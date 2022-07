Im Februar erfolgte der erste Spatenstich, zwischenzeitlich sind viele Rohbauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Kandel bereits erfolgt, der Dachaufbau ist für diese Woche geplant.

Das Projekt sieht einen Umbau, die Sanierung und eine Erweiterung des Gerätehauses an der Landauer Straße vor. Bei den bereits fortgeschrittenen Rohbauarbeiten bewegen sich die Kosten innerhalb der Auftragssumme von rund 686.000 Euro. Nicht so bei den Elektroarbeiten, die aus diesem Grunde bisher auch nicht ausgeschrieben wurden. Darüber hatte der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung im Bürgerhaus Erlenbach zu befinden.

Fachplaner Stoll hatte die Kosten für die Elektroarbeiten mit rund 248.000 Euro veranschlagt. Nun musste man feststellen, dass diese Summe nicht reicht. Es ergibt sich eine Kostenmehrung von über 173.000 Euro. Sie werden damit begründet dass das komplette Gebäude eine Brandmeldeanlage benötigt, die 48.600 Euro kostet und nicht vorgesehen war. Auch stellte man fest, dass neue Netzwerkschränke und weitere Verbesserungen der Datenleitungen notwendig sind: Mehrkosten 25.087 Euro.

Mehrkosten von 70 Prozent

Dann waren verschiedene Leistungen nicht berücksichtigt: Weitere 75.956 Euro. Außerdem schlagen hier die gewaltig gestiegenen Baupreise zu Buche. Der Fachplaner geht von einer Preiserhöhung zwischen November 2021 und dem zweiten Quartal 2022 in der Größenordnung von 16,3 Prozent aus. Er rechnet daher mit weiteren Kosten von rund 24.000 Euro.

Nach kurzer Aussprache von Bürgermeister Volker Poß und Andreas Reininger von der Bauverwaltung folgte der Rat einstimmig der Empfehlung des Bauausschusses, die Arbeiten trotz dieser gewaltigen Mehrkosten von rund 70 Prozent.