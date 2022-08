Es brennt schon wieder entlang der Bahngleise zwischen Rheinzabern und Jockgrim: Die Feuerwehr ist seit etwa 13 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Flächen- und Waldbrand zu löschen. Dort habe sich trockenes Gras entzündet, sagt die Polizei Wörth auf Nachfrage. Die Löscharbeiten seien aufgrund der Entfernung zu den Wasserstellen schwierig und dauern an. Gebäude und Personen seien nicht in Gefahr.

Betroffen ist eine größere Fläche zwischen der Freizeitanlage und dem Bahnwärterhäuschen, so Volker Reiß, der in der Zentrale der Feuerwehr Jockgrim den Einsatz koordiniert. Allein der Wald hat am Nachmittag auf einer Fläche von rund 100 auf 200 Metern gebrannt. Rund 150 Feuerwehrleute seien vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Beteiligt sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Jockgrim, Kandel und Rülzheim. Die Rülzheimer Wehr habe eine Drohne über dem Brandgebiet im Einsatz. Allein circa 60 Einsatzkräfte stellt der Katastrophenschutz des Landkreises, der auch wegen der Wasserversorgung hinzugerufen wurde. „Die bringen das richtige Material und Leute mit“, sagt Reiß. Am Nachmittag wurde auch die Sanitätsbereitschaft alarmiert. Reiß rechnete mit etwa 40 Leuten, die für die Getränke und Verpflegung der Feuerwehrmänner - und -frauen sorgen sollten. „Bei den Temperaturen gehen irgendwann die Kräfte zu Ende.“

Laut Beobachtern springen auch Landwirte mit Fahrzeugen für die Wasserversorgung ein. Die Brandursache sei noch nicht bekannt, so die Polizei. Entlang der Bahngleise bei Rheinzabern hat es in den vergangenen Monaten mehrfach gebrannt, zuletzt am Freitag nördlich der Alten Römerstraße. „Wir ermitteln auch in Richtung Brandstiftung“, so ein Polizeisprecher.

Das aktuelle Feuer stört auch den Bahnverkehr: Die Linien S51 und S52 sind zwischen Germersheim und Wörth unterbrochen, teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen.