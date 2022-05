Das Open-Air „Rock am Altwasser“ Ende Juli wird auf drei Tage ausgeweitet. Das hat der Veranstalter – die Handballabteilung des TV Wörth – beschlossen. Der Grund: Weil die Oldienight drei Mal in Folge wegen Corona ausfiel, fehlt dem Verein Geld. Das Fest wird nun vom Samstagabend auf drei Tage vom 29. bis 31. Juli ausgeweitet. Freitags stehen „X-RAYS Rockband“ und „DROPOUT“ auf dem Programm. Den Samstag bestreiten „Mad House“ sowie „Anti Tank Gun“, die jahrelang ihren Auftritt bei der Oldienight hatten. Der Sonntag steht unter dem Motto: „Etwas für Alle von Wörther Vereinen“ und beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst begleitet von Wörther Chören. Nachmittags ist ein Kinderprogramm vorgesehen, die AH-Band des FC Bavaria spielt auf, der Musikverein Edelweiß folgt, ehe gegen 18 Uhr die Band des Jazz-Clubs Wörth für Unterhaltung sorgt. Genaue Zeiten und Eintrittspreise werden noch bekannt gegeben, der Sonntag ist eintrittsfrei. Jetzt freut sich die Handballabteilung über zahlreiche Helferinnen und Helfer, die bereit sind an den drei Tagen und vorher und nachher mitzuarbeiten.