Weil der Auspuffendschalldämpfer an seinem Auto fehlte, hat sich 27-Jähriger erheblichen Ärger eingehandelt, denn es war nicht das einzige Vergehen des Mannes. Am vergangenen Mittwoch fiel um 8 Uhr in Wörth einer Streife ein Opel auf, der während der Fahrt übermäßig laute Motorengeräusche machte. Bei der Kontrolle des Wagens konnte die Beamten feststellen, dass kein Auspuffendtopf am Pkw mehr vorhanden war. Dies war die Ursache für die nicht normgerechten Lautstärke des Autos. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 27-jährigen Autofahrers kam der Verdacht auf Drogenkonsum auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Haschisch und Kokain. Das Auto wurde vor Ort belassen, es darf laut Polizei ohne Endschalldämpfer nicht mehr im öffentlichen Verkehr bewegt werden, eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet, welches der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.