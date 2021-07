Bei der Mitgliederversammlung der Freien Demokraten aus Kandel und Umgebung wurde der FDP-Stadt- und Verbandsgemeindeverband Kandel neu gegründet. Die einzelnen Ortsverbände wurden in den neuen Verband integriert. Mit dieser Gründung wurde den Bedürfnissen der Mitglieder in der Stadt Kandel und in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kandel Rechnung getragen. Weitere Infos unter: www.fdp-kandel.de oder unter: www.facebook.com/FDP.Kandel

Neuwahlen



Vorsitzender: Andreas Wegmann (Minfeld); Stellvertretende Vorsitzende: Markus Schowalter (Kandel), Markus Wick (Winden); Schriftführer: Ernst Rassenfoß (Kandel); Beisitzer: Franz Beck, Dieter Binder, Dr. Hans-Detlef Dreeskornfeld, Norbert Kerth und Martin Wagner (alle Kandel).