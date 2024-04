Die FDP hat ihre Kandidaten für die Wahlen für den Stadtrat und den Ortsbeirat Wörth am 9. Juni nominiert und sieht sich gut aufgestellt für die großen anstehenden Themen in der Stadt Wörth. Kandidaten für den Stadtrat sind Bernd Dübon, Jochen Kober, Sebastian Zientek und Irina Dübon, Helmut Landes, Gerd Kober, Michael Eitel, Nicole Franzen, Rolf Landes, Georg Hübner, Nina Paki, Wolfgang Rieß und Nadja Keiber. Für den Ortsbeirat kandidieren Helmut Landes, Wolfgang Rieß, Nicole Franzen, Gerd Kober und Michael Eitel. „Es ist uns wichtig, auch in den kommenden fünf Jahren als liberales Korrektiv im Stadtrat zu wirken und uns für unsere Stadt einzusetzen“, heißt es in der Pressemitteilung der FDP.