Kandel. Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bienwald Kandel wurde Annette Jung zur neuen Präsidentin, in der Satzung Sprecherin des Führungskreises genannt, gewählt.

Jung tritt die Nachfolge von Christian Burgstahler an, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten war. Auch dessen Stellvertreter Michael Staiger hatte aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, diese Position bleibt vakant. Jung ist auch weiterhin für die Finanzen zuständig. Der Verein will nach umfassenden Investitionen in die Infrastruktur bis 2023 schuldenfrei sein. Sportvorstand Michael Pahle zeigt sich sehr zufrieden mit der sportlichen Entwicklung. Nach dem Wiederaufstieg in die Verbandsliga will sich die erste Mannschaft in dieser Klasse etablieren, die Zusammenarbeit mit Trainer Marco Weißgerber soll fortgesetzt werden. Die zweite Mannschaft strebt den Aufstieg in die B-Klasse an. Philipp Hey lobte die Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich mit dem FVP Maximiliansau, die A-Junioren gehören zur Spitzengruppe der Landesliga. Aktuell wird eine Bambinimannschaft gegründet. Die „Löwen“ haben aktuell 450 Mitglieder.

Neuwahlen



Der Führungskreis: Annette Jung (Sprecherin und Finanzen), Edgar Keppel (Infrastruktur), Tanja Pahle (Wirtschaft), Michael Pahle (Sport), Klaus Klöffer (Marketing), Ralf Jarczewski (Verwaltung), Sebastian Glaser (Jugend).

Beisitzer: Horst Klöffer, David Denkmann, Sebastian Götz, Philipp Hey, Thomas Sona, Dieter Metz, Philipp Lausterer, Peter Kowalski und Kai Wojnar.

Kassenprüfer: Christian Burgstahler und Aaron Schmidt.