Prominenter Neuzugang beim FC Bavaria Wörth: Der 32-jährige Stürmer Patrick Tolbert kommt im Sommer vom Bezirksligisten TSG Jockgrim. Tolbert schoss in der Saison 2013/2014 mit 23 Saisontreffern den VfR Kandel zur Meisterschaft in der Landesliga Ost. Den Deal eingefädelt hat Wörths Spielertrainer Eugen Galkin. Mit ihm ist Tolbert seit der Kindheit eng befreundet, beide spielten zusammen beim SV Büchelberg. Galkin hat für die kommende Saison ebenso zugesagt wie Gökhan Istanbullu, beide fungieren als gleichberechtigte Trainer. Nelson Wangui bleibt Coach der zweiten Mannschaft in der C-Klasse Ost Ost.