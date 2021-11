Eine Woche lang haben Beamte an verschiedenen Orten im Bereich der Polizeiinspektion Wörth den Verkehr kontrolliert. Jetzt steht das Ergebnis fest: Insgesamt wurden 292 Verkehrsverstöße festgestellt und zumeist geahndet. Kontrolliert wurde hauptsächlich im Schulbereich in Wörth und Kandel sowie an gefährlichen Einmündungen in Rheinzabern, Kandel und Hagenbach. Die Polizei meldet 24 Handyverstöße, 43 Gurtverstöße, 47 Vorfahrtverstöße, 112 Mängelberichte, 39 sonstige Fehlverhaltensweisen sowie 19 Mal mangelnde Beleuchtung, fünf Überholverstöße und drei Trunkenheitsfahrten unter 0,8 Promille. An der Kontrollwoche waren etwa 40 Beamtinnen und Beamte der PI Wörth, der Bereitschaftpolizei, der Zentralen Verkehrsdienste, dem Zoll sowie aus dem Bereich der Polizeidirektion Landau in wechselnder Besetzung beteiligt.