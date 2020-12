Der Versuch, mit seinem Lkw in Kandel trotz bestehenden Verbots in die Bahnhofstraße abzubiegen, scheiterte am Montagabend um 20.55 Uhr. Der 51-jährige ausländische Fahrer blieb mit seinem Gespann an zwei Pfosten und einer Hauswand hängen und musste unter Sperrung des Verkehrs wieder herausmanövriert werden. Ob ein Sachschaden am Gebäude entstanden ist, wird noch geprüft, meldet die Polizeiinspektion Wörth.