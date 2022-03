Das war sicher nicht geplant: Ein 42-jähriger Mann aus Jockgrim befuhr mit seinem Mercedes die L540 von Jockgrim in Fahrtrichtung Wörth. Nachdem er an der Einmündung zur K 10 über eine Verkehrsinsel fuhr, kam sein Auto in einem Wasserauffangbecken stark beschädigt zum Stehen. Die Unfallursache dürfte hier in der Kombination verschiedener Faktoren zu suchen sein, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. „Die festgestellten 4,47 Promille Atemalkohol, überhöhte Geschwindigkeit und das Nichtvorliegen einer Fahrerlaubnis haben zu diesem Verkehrsunfall sicherlich beigetragen.“ Verletzt wurde der Fahrer nicht.