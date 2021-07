„Neandertaler scheitert am Fahrraddiebstahl“, ist eine Polizeimeldung überschrieben. Ungewöhnlich und noch dazu offensichtlich wenig effektiv war die Art, in der ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in Germersheim das Schloss eines Fahrrades zu knacken versuchte. Eine Anwohnerin beschwerte sich über seit eineinhalb Stunden andauernde Klopfgeräusche aus dem Unipark. Bei der Überprüfung staunten die Beamten laut Polizeibericht nicht schlecht, als sie einen Mann sahen, der mit zwei großen Steinen versuchte, ein Fahrradschloss zu knacken. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der Mann und konnte nicht mehr gestellt werden. Das Objekt seiner Begierde: ein altes lilafarbenes Damenrad mit einem Wert von zirka 30 Euro.