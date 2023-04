Radfahren erfreut sich in der Südpfalz immer größerer Beliebtheit, bei Groß und Klein, Jung und Alt, Kurz- und Langfinger. Ein Exemplar der letzteren Spezies war zwischen Sonntag, 26. März, und Samstag, 1. April, in Wörth mutmaßlich auf einem (seinem?) Drahtesel unterwegs, als er am Carport einer Familie vorbei kam, die just zu dem Zeitpunkt in Urlaub, also nicht da war. Das unter dem Carport abgestellte schwarz/silberne Damenfahrrad gefiel dem Radelfan offenbar so gut, dass er es mitgehen ließ. Zum Ausgleich ließ der oder die Unbekannte vermutlich ein schwarz-grün-weißes Herrenfahrrad des Herstellers Cyco zurück. Die Familie bemerkte den Diebstahl erst, als sie heimkehrte. Der nächste Weg führte sie zur Polizei, die eine Strafanzeige aufnahm und das Fahrrad, nachdem Spuren gesichert und es überprüft worden war, als Fundsache der Stadt Wörth übergab. „Es ist wohl zu vermuten, dass mit dem vor Ort befindlichen Fahrrad zum eigentlichen Diebstahl angereist und es dort zurückgelassen wurde“, heißt es erklärend im Polizeibericht. Hinweise zum Besitzer des Herrenfahrrades gibt es demnach derzeit noch nicht.