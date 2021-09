Am Sonntagabend hat ein bisher Unbekannter gegen 20.30 Uhr ein Fahrrad von einer Brücke bei Kandel auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe geworfen. Bevor das Rad weggeräumt werden konnte, ist laut Polizei mindestens ein Fahrzeugführer über das Rad gefahren. Das Fahrzeug sei an der Frontstoßstange beschädigt worden. Ein schwerwiegender Unfall blieb glücklicherweise aus, so die Polizei. Bei dem Fahrrad, dessen Herkunft ungeklärt ist, könnte es sich laut Polizei dem Aussehen nach um ein „Kunstobjekt“ handeln. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Geschädigte und Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter Telefonnummer 07271 92210 in Verbindung setzen.