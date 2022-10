Die L 548 von Winden nach Minderslachen wird ab Montag, 17. Oktober, in drei Bauabschnitten saniert. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Speyer, mit. Im ersten Bauabschnitt wird die Einmündung L 548/B 427 Minfelder Straße in Winden für den Verkehr voll gesperrt. Für diesen Bauabschnitt wird die Verkehrssicherung bereits ab Freitagnachmittag, 14. Oktober, aufgebaut. Die Umleitung führt über den Barbelrother Kreisel auf die L 544 in Richtung Steinfeld, anschließend auf die L 546 nach Kandel und wird ausgeschildert. Die Bauzeit für diesen Bauabschnitt beträgt voraussichtlich drei Wochen.

Der zweite Bauabschnitt beginnt nach der Einmündung L 548/B 427 Minfelder Straße bis zu den Höfen. Der dritte Bauabschnitt verläuft von den Höfen bis nach Minderslachen, jeweils unter Vollsperrung. Die Umleitung für den zweiten und dritten Bauabschnitt führt über die B 427, Minfeld und Kandel, und ist entsprechend ausgeschildert. Alle Informationen zur Verkehrsführung finden sich im Mobilitätsatlas im Internet unter www.verkehr.rlp.de.

Auf den Umleitungsstrecken entfallen bereichsweise die Parkplätze. Die Baukosten für die etwa 4,7 Kilometer lange Strecke belaufen sich laut LBM auf rund 1,22 Millionen Euro.