Zwischen 5. und 12. März wird auf mehreren Teilstrecken im Bereich des Wörther Kreuzes an der A 65 die Fahrbahn saniert. Dazu müssen einzelne Abschnitte zeitweise gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest jetzt mit.

Zur Einrichtung der Baustelle wird die Auffahrt zur A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen von der B9 aus Hagenbach kommend in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von zirka 20 bis zirka 6 Uhr gesperrt. Ab Montag, zirka 6 Uhr, wird die Auffahrt dann noch einmal bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am Mittwoch, 9. März, zirka 21 Uhr, durchgehend gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibende Spur zum Kreisel in Wörth (Bahnhof) geleitet und von dort aus wieder auf die A 65, schreibt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Pressemitteilung.

Im Bereich der Ausfahrt der A 65 nach Hagenbach wird die Baustelle in der Nacht von Montag auf Dienstag eingerichtet. Dazu wird die Ausfahrt ab zirka 20 Uhr, bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am 9. März, zirka 21 Uhr, durchgehend gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Wörth Dorschberg umgeleitet.

Im letzten Sanierungsabschnitt wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab etwa 20 Uhr die Auffahrt zur A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen von der B 9 von Speyer kommend bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am 12. März, etwa 21 Uhr, durchgehend gesperrt. Der Verkehr wird bereits bei der Abfahrt Wörth Mitte am Marktkauf vorbei über die U 7 zur A 65 geleitet.