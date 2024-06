20 Jahre ist er schon Ortsbürgermeister des Bärendorfes, nun kommen weitere fünf Jahre hinzu. Erreichte Gerald Job bei der Wahl im Jahr 2019 67,2 Prozent der Stimmen, so waren es an diesem Wahlsonntag 72,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Ottersheim bei 81,2 Prozent (2019: 79,1 Prozent). Sowohl bei dieser als auch bei Wahl vor fünf Jahren hatte der 56-jährige Job, der zugleich Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim ist, keinen Gegenkandidaten.