Eine junge Frau bemerkte am Mittwoch gegen 22.10 Uhr in einem Zug aus Offenburg kommend, wie ein Unbekannter ihr gegenüber eine exhibitionistische Handlung vollzog, sagt die Bundespolizei Karlsruhe in einer Mitteilung. Die Frau informierte sofort die Polizei. Beim Eintreffen des Zuges in Karlsruhe ergriff der unbekannte Täter noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei veranlasste eine Sicherung der Videodateien aus dem Regionalexpress. Die Bundespolizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen. Diese können sich telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de an die Polizei wenden.