Am Sonntag ist Ewald Scheurer im Alter von 88 Jahren verstorben. Der in Jockgrim geborene und dort aufgewachsene ehemalige Kriminalhauptkommissar war seit seiner Heirat 1956 in Wörth wohnhaft.

Bald wurde er hier im Vereinsleben aktiv. Ausschlaggebend für seinen Eintritt in die Kommunalpolitik war eine Abstimmung über die Abschaffung der Konfessionsschulen, die es bis 1960 in Wörth noch gab, wie er der RHEINPFALZ anlässlich seines 80. Geburtstages erzählte. Sie endete mit einem deutlichen Votum. Da die SPD diese Abstimmung unterstützte, trat er in die Partei ein und wurde von 1968 bis 1972 deren Vorsitzender in Wörth. 1969 wurde er auch in den Gemeinderat gewählt, später wurde er Mitglied des Stadtrates. Im Ortsbeirat war er Fraktionssprecher und von 1999 bis zu seinem Ausscheiden auch stellvertretender Ortsvorsteher. Für seine Verdienste erhielt er 1997 die Landesehrennadel.

Beim Schützenverein Wörth, dem er seit seiner Gründung 1960 angehörte, ist er Ehrenmitglied. Dort war er zeitweise auch zweiter Vorsitzender. 1967 wurde er Gründungsmitglied der AWO Wörth. Deren Vorsitzender war er dann seit 1993 bis zum Juni 2016, als er zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Soweit es seine Gesundheit erlaubte, war er immer ein gern gesehener Gast bei den verschiedensten Veranstaltungen in Wörth. Seine Beerdigung findet am Freitag, 5. November um 15 Uhr statt.