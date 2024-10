Sebastian Fuchs, gebürtiger Germersheimer, hat Anfang Oktober den zweieinhalbjährigen Vorbereitungsdienst in der Evangelischen Kirche der Pfalz angetreten. Sebastian Fuchs stammt aus Germersheim und lebt in Kandel. Seine drei Vikarskollegen und er werden zunächst Schulpraktika absolvieren. Der 36-jährige Fuchs, der in Heidelberg Theologie studiert hat, wird seinen Vorbereitungsdienst an der Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim beginnen. Mit Sebastian Kraus wird ein weiterer Vikar in der Südpfalz eingesetzt. Der 31-Jährige, der in Marburg Theologie studiert hat, lebt in Landau. Er wird sein Schulpraktikum an der Grundschule Wollmesheimer Höhe in Landau machen. In der Speyerer Dreifaltigkeitskirche überreichten Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Oberkirchenrätin Marianne Wagner die Ernennungsurkunden an die angehenden Pfarrer.