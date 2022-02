„Rettet die LesBar“ hieß es in einer Petition des Europa-Gymnasiums Wörth im Internet – gerichtet an die Kreisverwaltung, nachdem diese die Bibliotheksmitarbeiterin im Impfzentrum abgezogen hatte. Für den Vorsitzenden des Schulelternbeirates Steffen Weiß war die Besetzung der Bibliothek mehrfach Thema mit der Kreisverwaltung und das Gremium unterstützte auch die Petition. Jetzt teilte Weiß mit, dass Schulleiter Holger Hauptmann bekannt gegeben habe, dass die Bibliothek wieder an mehreren Tagen geöffnet werden kann. Die Kreisverwaltung teilte auf Nachfrage mit, dass durch die geringeren Öffnungszeiten des Landesimpfzentrums Mitarbeiter „in dieser frei gewordenen Zeit andere Aufgaben in der Verwaltung unterstützen“. Davon profitiere das EGW mit einer Mitarbeiterin für die Bibliothek. Die Arbeitszeit beträgt drei Tage die Woche, „was sich aber abhängig von der Nachfrage im Landesimpfzentrum auch ändern kann“. Die Stelle sei bis Ende März befristet.