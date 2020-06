Ein Kind, das eine Gruppe mit insgesamt acht Kindern zur Notbetreuung im Kindergarten St. Elisabeth im Ettlinger Stadtteil Spessart besucht, wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Gesundheitsamt hat daraufhin veranlasst, dass die anderen Kinder der Gruppe und die drei Erzieherinnen dieser Gruppe ebenfalls getestet werden. Alle sind in häuslicher Quarantäne. Für die Kinder der Notbetreuung in den anderen Gruppen bleibt der Kindergarten weiter geöffnet. Es handelt sich um den ersten Fall nach dem Lockdown, der in einer Kindertageseinrichtung im Landkreis bekannt wurde. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wurden bisher 1442 Corona-Fälle gemeldet, davon sind mittlerweile 1297 Personen wieder genesen, aktuell noch 55 Menschen infiziert, 90 Todesfälle sind bestätigt.