Die Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit einer 2. Rheinbrücke fällt seit Mittwoch noch deutlicher aus.

Es ist wie verhext: Wieder ist ein Schiff gegen eine Rheinbrücke gefahren, und wieder ist es die Brücke zwischen Wörth und Karlsruhe, die seit Jahrzehnten im Zentrum einer heftigen Diskussion steht. Dabei gibt es allein schon im Kreis Germersheim zwei weitere Brücken über den Rhein ...

Warum auch immer die Brücke zwischen der Südpfalz und ihrem badischen Oberzentrum den Kapitänen offenbar besondere Schwierigkeiten macht: Als seltenes, gar unwahrscheinliches Ereignis kann eine solche Brückenhavarie jetzt endgültig nicht mehr gelten. Drei Schiffe sind in knapp 15 Jahren gegen die Brücke gefahren – also in einem Zeitraum, der deutlich kürzer ist als die Diskussion um die 2. Rheinbrücke eineinhalb Kilometer flussabwärts bereits anhält.

Angesichts der vielen Tankschiffe, die auch flussaufwärts des Ölhafens noch in oder aus Richtung Strasbourg unterwegs sind, fällt seit Mittwoch die Frage nach der Notwendigkeit einer 2. Rheinbrücke noch etwas deutlicher aus.