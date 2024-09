Nun hat auch die Verbandsgemeinde Kandel einen „Sicherheitsberater für Senioren“. Der 61-jährige Hans-Jürgen Nuß übernimmt diese ehrenamtliche Aufgabe.

Hans-Jürgen Nuß, der in Kandel wohnt, hatte sich für diese Aufgabe gemeldet und ein Vorbereitungsseminar beim Polizeipräsidium in Ludwigshafen absolviert. Er ist beruflich mit Fragen der Arbeitssicherheit und des Brandschutzes befasst und möchte eigenen Angaben zufolge den Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde beratend zur Seite stehen.

Vor allem sollen ältere Menschen über die vielfältigen Gefahren in allen Lebensbereichen aufgeklärt werden, ohne vorhandene Ängste zu verstärken. Oft werde die Bedrohung durch Kriminalität überschätzt, andere Gefahren dagegen unterschätzt. Es gelte, den Menschen einen richtigen Weg zu vermitteln, um ihr Selbstbewusstsein und Vertrauen in die richtigen Institutionen wie die Polizei zu erhalten.

Sicherheitsberater für Senioren sollen Wege vermitteln, wie sie sich in der eigenen Wohnung vor kriminellen Angriffen schützen, Gefahren des Alltags erkennen und Schäden vermeiden können. Auch sollen Tipps vermittelt werden, wie eine Wohnung abgesichert wird, wenn deren Bewohner außer Haus gehen. Auch auf die Maschen von Trickdieben und Betrügern soll der Sicherheitsberater hinweisen, um nur einige seiner Arbeitsfelder zu nennen. Hans-Jürgen Nuß wurde für die Dauer von drei Jahren bestellt und wurde jetzt auch einstimmig vom Verbandsgemeinderat bestätigt. Er ist über die Verbandsgemeindeverwaltung zu erreichen und wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auch bei den Seniorennachmittagen vorstellen.