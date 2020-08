Von Nicole Tauer

In zwei Schulen im Landkreis hat es laut Kreisverwaltung in diesen Tagen Verdachtsmomente auf eine Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Dabei habe sich ein Fall am Germersheimer Goethe-Gymnasium inzwischen als negativ herausgestellt, so die Kreisverwaltung. Anders sieht es an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus in Germersheim aus: Ein Kind wurde positiv getestet, der Klassenverband daraufhin in Quarantäne geschickt. Kinder und Lehrer werden derzeit auf das Virus überprüft, so die Kreisverwaltung.

36 Menschen sind derzeit (Stand Freitag, 13 Uhr) im Landkreis positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. In dieser Zahl sind 9 Neuinfektionen enthalten. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenzzahl pro 100.000 Einwohner ist damit am Freitag auf 30 gestiegen. 50 ist die Schwelle, ab der Kommunen handeln müssen. Doch ab der Marke 25 können sie schon darüber entscheiden, ob sie „lokale Maßnahmen“ ergreifen wollen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es einen eindeutig identifizierten lokalen Hotspot gibt – wie im Juli im Umfeld einer Kirchengemeinde in Schwegenheim.

Mehr lesen Sie hier

Steigende Corona-Zahlen im Landkreis