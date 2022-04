„Check the future“ heißt es am 2. Juli von 10 bis 14 Uhr auf dem Schulcampus Wörth in den Gebäuden wie auch auf den Außenanlagen der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth. Bei einer großen Berufs- und Ausbildungsmesse sollen Schülern, Ausbildungsbetrieben, Berufsverbänden, Fachhochschulen und Universität die Gelegenheit gegeben werden sich vorzustellen und gegenseitig kennen zu lernen.

Teilnehmen werden neben den Schülern der Wörther IGS der Jahrgangsstufen 8 bis 13 auch die Schüler der Partnerschulen IGS Rheinzabern und Berufsbildende Schule Wörth. Die IGS Kandel hat ebenfalls ihr Teilnahmeinteresse bekundet und das Europa-Gymnasium Wörth ist eingeladen, die Veranstaltung betrifft damit eine große Anzahl interessierter Schüler aus dem Landkreis .

Schulleiter Jörg Engel hat dazu zuerst die großen Betriebe und Unternehmen angeschrieben. „da diese Rekrutierungs-Abteilungen haben und deren Einsatz langfristig planen müssen. Ich habe bereits über 30 Zusagen erhalten“, berichtet er der RHEINPFALZ und zählt einige auf: BASF, Bundespolizei, Bundeswehr, Asklepios-Kliniken, Daimler Trucks, Finanzamt, KIT, Landesamt für Mobilität, Sparkasse, VR-Bank, Zoll, Globus, dm und Webasto. Jetzt werden die mittelständischen und kleinen Betriebe der Region angeschrieben um sich ebenfalls um ihren Berufsnachwuchs kümmern zu können.

„Die schulischen Aktivitäten zur Berufsorientierung und -findung konnten aufgrund der zwei Jahre andauernden pandemischen Situation nicht mehr oder nur noch eingeschränkt stattfinden“, sagt Engel. Gleichzeitig hätten die Wirtschaftsunternehmen, Behörden und berufsorientierenden Bildungseinrichtungen ihre Programme stark reduzieren müssen. „Somit war die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen den potenziellen Interessenten und den Anbietern von Arbeitsplätzen und Qualifizierungsmaßnahmen erheblich erschwert“, erklärt der Schulleiter der Carl-Benz-Gesamtschule.

Zur Präsentation der Unternehmen ist ein Info-Stand in Innenräumen oder im Freien. In den Klassensälen steht ihnen modere Medientechnik zur Verfügung und auf Wunsch können auch die naturwissenschaftlichen Fachräume genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Vortrag oder einen Workshop anzubieten oder auch kleine Mitmachaktionen für die Schüler, bei denen sie berufstypische Tätigkeiten ausprobieren können.

„Wir haben die Ausbildungs- und Berufsmesse bewusst in den Sommer gelegt, weil wir uns hiervon versprechen, dass wir nur wenigen Einschränkungen unterliegen werden“, sagt Engel.

Kontakt

Für eine Anmeldung zu „Check the future“ genügt eine kurze Mail an anmeldung@igs-woerth.de. Alle weiteren Informationen und organisatorischen Hinweise erhalten die Teilnehmer rechtzeitig.