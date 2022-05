Eigentlich wollten Polizisten aus Wörth am Samstag kurz nach Mitternacht einen entgegenkommenden Fahrradfahrer nur darauf aufmerksam machen, dass er ohne Licht fährt. Dabei bemerkten sie jedoch, dass der 47-Jährige merklich alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest zeigte 1,8 Promille an. Eine Blutprobe wurde anschlie0end entnommen. In der Regel wird auch die Führerscheinstelle informiert.