Am Freitagmittag zeigte ein 41-jähriger PKW-Fahrer den Fahrer eines Vans bei der Polizei Wörth an. Er sagte laut Polizei, er wäre vom Fahrer des Van in Winden zunächst ausgebremst worden. Danach stieg der Van-Fahrer aus, schlug gegen die Scheibe der Fahrertür des Geschädigten und beleidigte ihn. Das Kennzeichen des Van, sowie eine detaillierte Personenbeschreibung des Fahrers sind der Polizei bekannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.