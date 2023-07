Gegen 12 Uhr wollte ein Mann am Samstag mit seiner Familie auf einen Großraumparkplatz eines Supermarktes im Bereich Wörth Dorschberg fahren. Auf der Zufahrtsstraße stand jedoch ein Fahrzeug eines Paketdienstes mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Als der Familienvater an den Transportfahrzeug links vorbeifahren wollte, fuhr der Lieferdienstfahrer ebenfalls an. „Es kam zu einem Wortgefecht der beiden Autofahrer bei den sommerlichen Temperaturen“, heißt es dazu im Polizeibericht.

Das Wortgefecht endete darin, dass der derzeit noch unbekannte Paketzulieferer den Familienvater verbal beleidigte und sogar bedrohte. Nach der Auseinandersetzung bestieg der zirka 40-jährige Paketzusteller sein Lieferfahrzeug und fuhr weiter „um offensichtlich seiner Arbeit nachzugehen“, so die Polizei weiter. Es sei Strafverfahren eingeleitet worden, auch würden Ermittlungen bei der Halterfirma bezüglich des Zustellers geführt.