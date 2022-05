Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei am Dienstag alarmiert: Einbruch in eine Bäckerei in Maximiliansau. Beim Eintreffen am Tatort entdeckten die Polizisten zwei flüchtende Männer, die einen dicht bewachsenen Steilhang hinauf rannten und sich versteckten. Das Gelände wurde mit herbeigerufenen Hilfskräften umstellt. Einer der Täter wurde im Dickicht liegend angetroffen und festgenommen. Der zweite Täter wurde von einem Diensthund aufgespürt und von der Diensthundeführerin festgenommen. Zu einem Diebstahl war es laut gemeinsamer Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Wörth in dieser Nacht nicht gekommen. Die beiden 21-jährigen Täter aus dem Landkreis Germersheim sind Polizei und Staatsanwaltschaft nicht unbekannt und wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.